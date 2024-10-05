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Diyarbakır Lice'de Silahlı Ölüm Olayında Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır Lice'de Silahlı Ölüm Olayında Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, kenevir ekili bir tarlada 2 kişinin silahla öldürülmesi olayına karışan şüpheli R.M. tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı, suç unsurlarıyla birlikte yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Eylül'de İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Ulucak Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kenevir ekili tarlada C.O. ve M.O'nun uzun namlulu silahla öldürüldüğü anımsatıldı.

Olaya karışan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli R.M'nin suç unsurlarıyla birlikte yakalandığı bildirilen açıklamada, zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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