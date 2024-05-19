Diyarbakır Lice'de PKK'ya operasyon başlatıldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
AHMET ÜN
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü Pkk'ya yönelik Lice ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.