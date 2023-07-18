Diyarbakır Lice'de Orman Yangını Çıktı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Lice ilçesinin kırsal Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınındaki ormanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 arazöz ve 15 ekiple yangını söndürme çalışmaları sürüyor.