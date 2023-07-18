Diyarbakır Lice'de Orman Yangını Çıktı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Lice ilçesinin kırsal Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınındaki ormanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 arazöz ve 15 ekiple yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel