DİYARBAKIR - Lice'de kayalıklardan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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DİYARBAKIR - Lice'de kayalıklardan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Güncel
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Lice ilçesinde piknik yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürüldü.

Lice ilçesinde piknik yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürüldü.

Çaylarbaşı mevkisinde piknik yapan 35 yaşındaki Bilal Can, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Düştüğü yerde mahsur kalan Can'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletildi.

Olay yerine 6 kişilik AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kayalık bölgeden sedye ile çıkarılan Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Güncel

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