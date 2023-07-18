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Diyarbakır Lice'de çıkan yangında 6 hane tahliye edildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, 6 hane tahliye edildi. Yangın, kırsal Karahasan, Arıklı, Dibek ve Serin Mahallelerinde meydana geldi. 25 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saat 19.16 sularında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, 6 hane tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Karahasan, Arıklı, Dibek ve Serin Mahallelerinde saat 19.16 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, kolluk kuvveti ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

25 hektarlık ormanlık alan örtü yangını şeklinde zarar görürken, 6 hane tahliye edildi. 2 yaşlı vatandaş evlerinde son anda yanmaktan kurtarıldı. Köylülerin desteği ve tüm ekipler, yangın söndürme araçlarıyla rüzgarın etkisiyle devam eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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