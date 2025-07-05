Diyarbakır Lice'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Lice ilçesinde Sığınak Mahallesi'nde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Lice ilçesi kırsal Sığınak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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