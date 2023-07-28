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Diyarbakır Lice'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangına müdahale edilirken, orman işçileri de iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürütüyor. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangına müdahale edilirken, orman işçileri de iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürütüyor.

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Orman İşletme Müdürlüğü Diyarbakır İtfaiye Güncel Haberler

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