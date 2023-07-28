Diyarbakır Lice'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar ormanlık, 15 hektar da otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkiinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangına müdahale edilirken, orman işçileri de iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında 5 hektar ormanlık, 15 hektar da otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.