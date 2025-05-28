Diyarbakır Lice'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeşil Odalar Kuruldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kaymakamlıkça 3 okulda oluşturulan "yeşil odalar"da uzmanlar, öğrencilere bağımlılığın türleri, zararları ve sağlıklı yaşam konularında eğitimler veriyor.

Lice Kaymakamı Kerem Yenigün'ün öncülüğünde Yeşilay Diyarbakır Şubesinin desteğiyle ilçede tütün, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda geçen yıl Yeşilay Haftası'nda ilçede Yeşilay Lice Temsilciliği kuruldu.

Hayata geçirilen "Yeşil Oda Projesi" ile de geçen yıl ilçedeki Cumhuriyet Ortaokulu, Ayşe Toprak Ortaokulu ve Lice İlkokulu'nda birer sınıf "yeşil oda" olarak dizayn edildi.

Duvarlarında bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık sağlayan afişler ve sloganlar bulunan odalarda, Yeşilay Diyarbakır Şubesinden uzman ekipler ve gönüllüler tarafından haftanın belirli günleri düzenlenen etkinliklerle bugüne kadar 700'ü aşkın öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

"Bu çalışmaların etkisinin sağlıklı bireyler olarak geri döneceğine inanıyoruz"

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, AA muhabirine, Lice'de bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir ilçede ilk kez temsilcilik kurduklarını ifade eden Aslan, 3 okulda oluşturulan "yeşil oda" sayesinde de öğrencilere bağımlılığın türleri, zararları ve sağlıklı yaşam konularında bilgiler verdiklerini, bilinçlendirici faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Aslan, "Bu odalar, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, rehberlik desteği alabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri güvenli alanlar haline geldi." dedi.

"Yeşilay Elçileri Projesi" ile de Lice'deki tüm esnafı tek tek ziyaret ederek hem bilgilendirme yaptıklarını hem de toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aslan, ilçedeki tüm kamu kurumlarının temsilcilerine ve personeline de bağımlılıkla mücadele eğitimi verdiklerini anlattı.

Aslan, "Bu bütüncül yaklaşımımızla hem öğrencilerde hem de toplumun diğer kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefledik. Lice'de başlattığımız bu çalışmaların etkisinin uzun vadede daha sağlıklı bireyler ve daha güçlü toplum olarak geri döneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede kurdukları Yeşilay Temsilciliğine bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerden çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Aslan, danışanların 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'nı arayarak da danışman desteği istediğini kaydetti.