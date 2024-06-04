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Diyarbakır Lice'de 68 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda, 68 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 68 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucuların ve bunları gizleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ilçeye bağlı Uçarlı Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, 68 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen toz esrar muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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