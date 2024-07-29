Diyarbakır Lice'de 285 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 285 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçeye bağlı kırsal Dallıca Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 285 kilogram toz esrar ele geçirildi.