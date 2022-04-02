DİYARBAKIR - Kurtulmuş, Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

DİYARBAKIR (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ekonomisi, siyaseti, teknolojisi, eğitimi güçlü, hepsinden önemlisi devletle milletin bir arada olduğu, bütünleştiği, demokrasisinin, katılımcılığının güçlü olduğu bir büyük Türkiye idealimiz var. Bu idealden vazgeçersek pusulamızı kaybederiz." dedi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

Daha sonra Sezai Karakoç Kongre Merkezinde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bölgede huzur, kardeşlik ve barış iklimi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Allah bu iklimi kıyamete kadar yaşamayı bu millete nasip etsin. Bu iklimin sürdürülebilmesi için kararlılıkla mücadele etmek AK Parti kadrolarının birinci vazifesi. Bu vazifeyi en güçlü şekilde yerine getireceğinizden şüphem yok." diye konuştu.

Diyarbakır'daki değişimi gördüklerini, bunların zihniyet değişimiyle sağlandığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu imkanları vardı da niye daha önceki dönemlerde bunlar yapılamadı? AK Parti'nin en büyük başarısı zihniyet değişimini gerçekleştirmiş olmasıdır. AK Parti geçmiş dönemlerdeki ret, inkar ve asimile politikalarını bir kenara bırakıp, bu ülkenin 84 milyon vatandaşının bir, beraber ve kardeş olduğunu bilen bir inançla yola koyuldu ve onun için bu hizmetler yapılabildi." ifadelerini kullandı.

"Büyük Türkiye idealimiz var"

Siyasetteki en kötü şeyin, nereden geldiğini unutup nereye gideceğinin farkına varmamak olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil aynı zamanda büyük bir davanın adıdır. Bu anlamda geçmişten geleceğe doğru bir büyük yürüyüşün adresidir. Davanın iki ayağı var. İkisi de çok sağlam basacak. Birincisi yeniden güçlü Türkiye idealine sahip olmak. Ekonomisi, siyaseti, teknolojisi, eğitimi güçlü, hepsinden önemlisi devletle milletin bir arada olduğu, bütünleştiği, demokrasisinin, katılımcılığının güçlü olduğu bir büyük Türkiye idealimiz var. Bu idealden vazgeçersek pusulamızı kaybederiz. İkincisi ise yeni ve adil bir dünya kurma konusundaki kararlılığımız ve mücadelemiz. Dünyada yeni bir adil dünya sistemi kurulması ihtiyacı her vesileyle ortaya çıkıyor. İşte son Ukrayna krizi. Bu krizle dünyada yeni bir sistem kurulma mecburiyeti ortaya çıkmıştır. İnşallah bu salonda bulunan gençlerin tamamına, yakın bir sürede Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulduğunu görmek nasip olacak. Belki biz görmeyeceğiz ama siz göreceksiniz. Onun için gayret ediyoruz."

"Milletimizle Türkiye'yi daha ileriye taşımak istiyoruz"

"AK Parti Türkiye'nin, 84 milyon vatandaşımızın partisidir. Bu siyasi hareket dünya mazlumlarının partisidir. Bütün İslam dünyasının gözünün içine baktığı bir harekettir." diyen Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirdiği gece milyonlarca insanın Türkiye'nin başarısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı ve darbecilerin önünün kesilmesi için dua ettiğini kaydetti.

Bu sevginin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasi hareket için yüz milyonlarca Müslüman sokaklara dökülerek dua etmez, içten dilekleriyle yanınızda olduğunu ifade etmez. Bizim bir özelliğimiz de budur. Bir grubun bir kesimin değil, Türkiye'nin partisiyiz. Hatta bütün mazlum milletlerin partisiyiz. AK Parti sadece geçmişin değil geleceğin de partisidir. Milletimizle Türkiye'yi daha ileriye taşımak istiyoruz. AK Parti devlet partisi değil millet partisidir." dedi.

"Devlet partileri kendilerini milletin efendisi zannederler"

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şu an 'helalleşeceğiz' diyorlar ya hadi helalleşin. Tek parti dönemini bırakın, daha yeni 28 Şubat'ta bu zihniyet, devlet partisi zihniyetiyle Türkiye'yi idare edenler, halkı istedikleri gibi şekillendirmek isteyenler, 17-18 yaşındaki kızlarımızın başındaki bir metrekarelik başörtüye bile müsaade etmediler, Diyarbakır'da üniversitenin önünde aylarca, yıllarca süren bir zulüm devam etti. TBMM'de seçilmiş başörtülü bir milletvekili için sıralara vurarak, 'Dışarı, dışarı' diye tempo tuttular mı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunları eskiyle helalleşmek isteyenlerin önüne koymak için söylüyorum. Devlet partisiyle millet partisi arasındaki fark budur. Devlet adına milleti şekillendirmek isteyenlerle milletten aldığı oylarla millet adına devleti yönetenler arasında büyük bir fark vardır. Devlet partileri, kendilerini milletin efendisi zannederler. Bizim gibi yetkiyi, gücü milletten alan partilerin en büyük görevi ise millete hizmetkar olmaktır."

"Özümüz, sözümüz bir olacak"

2023 seçimlerine az bir süre kaldığına işaret eden Kurtulmuş, bölgede vatandaşların başta terörün sona erdirilmesi olmak üzere, huzur ve güven ortamı ile yapılan birçok hizmetten memnun olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılarına, birtakım maddi zorluklara rağmen vatandaşlarımızın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemek için fevkalade uygun bir zemin içerisinde hareket ettiğini görüyorum. Çalışacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz. Gönüllerine girmeyi başardığımız gibi milletimizin gönlünden düşmemeyi de başaracağız. Yani daha fazla çalışacağız. Gelmeyene gideceğiz, uğramayana selam vereceğiz, kapımızı çalmayanın kapısını çalacağız. Özümüz, sözümüz bir olacak. İnsanlara mütevazı bir şekilde davranacağız. Çünkü biliyoruz ki; Allah kibirli dolaşanları sevmez."

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Ataman, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve partililer katıldı.