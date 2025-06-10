Diyarbakır Kurban Bayramı'nda Yerli ve Yabancı Turist Akınına Uğradı

"Medeniyetler kenti" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Kurban Bayramı dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, yerli ve yabancı turistleri çekmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için kente gelen ziyaretçiler, özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı bulan misafirler, kentin tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetlerini de tattı.

Bayram tatili süresince kentte yaşanan yoğunluk dolayısıyla esnaf çifte bayram yaşadı.

"Misafirlerimizi memnun etmeye çalıştık"

Merkez Sur ilçesinde tatlı dükkanı işleten Mehmet Güneş, AA muhabirine, hem üretip hem de satışını yaptıkları yaklaşık 20 çeşit tatlıyla müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.

Tatlı çeşitleri arasında en çok kentin tescilli burma kadayıfının tercih edildiğini anlatan Güneş, bayram öncesinde yoğunluk yaşanacağını bildiklerinden hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Güneş, şöyle dedi:

"Misafirlerimiz bayramda bol bol tatlı yedi. Tatlı paketleyip şehir dışına ve yurt dışına kadar gönderdik. Misafirlerimizi memnun etmeye çalıştık. Bayramda yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle tatlı yoğunluk ve çifte bayram yaşadık. Kent, turistleri yoğun şekilde ağırladı."

Ciğer kebap lokantası işleten Faik Özalan da Türkiye'nin her bölgesinden kente gelen ziyaretçilerle bayramı yoğun şekilde yaşadıklarını kaydetti.

Kente gelen misafirlerin ilk olarak ciğer yemeye geldiğini ifade eden Özalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentte son birkaç yıldır bayram yoğunluğunu yaşıyoruz. Bayramda personel sayısını 2-3 katına çıkarttık. Öncesinden ciğerlerimizi hazırladık. Tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Türkiye'nin her tarafından ve hatta Avrupa'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Ramazan Bayramı'nda da yoğunluk yaşamıştık. Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşadık. Her zaman misafirlerimizi bekliyoruz ve hizmete hazırız."

Kafe işletmecisi Erdi Kızılkaya da şehir dışından ziyaretçi yoğunluğuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

Hem şehir hem de işletme olarak misafir ağırlamayı sevdiklerini belirten Kızılkaya, "Yoğun bayram geçirdik. Umarım Diyarbakır'ın sürekli böyle yoğunluğu olur. Her şehirden misafirlerimiz vardı." diye konuştu.

"Kent açık hava müzesi gibi"

Ankara'dan gelen Kader Özkök ise sürekli sosyal medyada gördüğü Diyarbakır'a ilk kez geldiğini anlattı.

Kentin çok güzel olduğuna değinen Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Ciğer ve tatlı yedik. Lezzetleri çok beğendik. Surları ve tarihi mekanları gezdik. İkramlar da çok oldu ve insanlar çok iyi niyetli. Kent açık hava müzesi gibi ve her taraf kültür. Bayramı Diyarbakır'da geçirdiğim için çok mutluyum ve harika deneyim oldu. Herkesin gelmesini ve bu atmosferi tatmasını tavsiye ederim."

Kahramanmaraş'tan gelen Canan Kurt Bekler de ailesiyle bayram tatilini geçirmek için geldiği kentte tarihi surlar, Ongözlü Köprü ve Ulucami'yi gezdiğini ifade etti.

Bayram dolayısıyla gezdikleri her yerin çok yoğun olduğunu aktaran Bekler, "Diyarbakır açık hava müzesi gibi. Adım attığımız her yerde bir tarihi eser var. Adeta tarih burada yaşıyor. Havası sıcak olmasına rağmen herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.