Diyarbakır Kültür Yolu Festivalinde Ferat Üngür Coşkusu

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde, Ferat Üngür hayranlarıyla buluşarak farklı türküleri ve rock müziğin sevilen eserlerini seslendirdi. Konserine 'Sur Halk Eğitimi Merkezi Erbane Grubu' da eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali devam ediyor.

Festivalin dördüncü gününde Nevruz Parkı'nda kurulan sahnede konser veren şarkıcı Ferat Üngür, farklı yörelerin türküleri ve rock müziğin sevilen eserlerini seslendirdi.

Üngür'e konserin bir bölümünde "Sur Halk Eğitimi Merkezi Erbane Grubu" da eşlik etti.

Üngür, festivalin düzenlenmesinde büyük emek olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin

