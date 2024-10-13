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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Yoğun İlgi Görüyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Yoğun İlgi Görüyor
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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, çevre illerden gelen ziyaretçilerin katılımıyla dolu dolu geçiyor. Tarihi mekanlarda düzenlenen etkinlikler ve sergiler, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, civar kentlerden gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor.

İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı gibi birçok alanda sergiler, müzik dinletileri ve konserler sanatseverlerle buluşuyor.

Sadece Diyarbakır'da yaşayanlar değil farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de festival kapsamında düzenlenen sergileri gezme, etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Tunceli'den gelen Güney Uğurlu, AA muhabirine, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını söyledi.

Uğurlu, "Diyarbakır'ın tarihi bir kent olduğunu zaten biliyorduk. Festival de tesadüf oldu. Tarihi bir dokusu var. Bütün medeniyetleri görebiliyorsunuz." dedi.

Arkadaşlarıyla Hatay'dan gelen Betül Kaya ise Diyarbakır gezisinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Kültür Yolu Festivali'ne denk gelmelerinin de kendileri için çok güzel olduğunu söyledi.

"Gerçekten tarihi çok zengin bir şehir. Şu an Suriçi'ni geziyoruz. İnsanları çok iyi. Kültürel olarak çok zengin bir şehir." diyen Kaya, etkinlikleri çok beğendiklerini belirtti.

Ailesiyle Adana'dan gelen Sercan Özyılmaz da hem kenti hem de festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özyılmaz, şunları söyledi:

"Diyarbakır'ı çok beğendik. Adana'nın dışında yaşamak istediğiniz bir yer var mı, diye sorsalar, Diyarbakır derim. Kesinlikle çok beğendik, çok güzel karşılandık. Esnaf çok iyi. Dışarıdan gelen misafirlere önem gösteriyorlar. Herkesin buraya gönül rahatlığıyla gelmesini isterim."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

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