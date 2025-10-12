Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Tarihi Mekanlarda Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında tarihi mekanlar sergilere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle 2. gününde de devam eden festival kapsamında, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde "At Nalından Umuda", 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir", Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi'nde "Selam Ayetleri" ile Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi'nde "Diyarbakır'dan Yükselen Işıltılar Mücevher Sedekarlığı" sergileri açıldı.

Kent sakinleri ve il dışından gelen sanat severler, tarihi mekanlarda sergileri gezmenin mutluluğunu yaşadı.

Festival için İstanbul'dan gelen Berna Benar, kentte kültür ve sanatın buluşmasını görmekten büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu tür çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Benar, Diyarbakır'ın yerel dokusunun korunması ve farklı sanatsal faaliyetlerin bir araya getirilmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Benar, "Özellikle Picasso'nun eserlerinin Diyarbakır'da sergilenmesi büyük mutluluk verdi. Sergileri gezmeye tarihi İçkale Müze Kompleksi'nden başladım, burası benim için özel bir yer. Böyle tarihi bir mekanda nallardan üretilen el emeği eserlerin geri dönüşümle yeniden hayat bulması ve bunun çocukların yararına yapılması, birçok disiplini bir araya getiren çok anlamlı bir çalışma. Keyifli vakit geçiriyorum." dedi.

Eskişehir'den gelen Filiz Bacak da festivalle birlikte kentin havasının değiştiğini dile getirdi.

"At Nalından Umuda" sergisini gezdiğini ve güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Bacak, el emeği ürünleri görmenin kendisini etkilediğini kaydetti.

Bacak, şöyle konuştu:

"Eserlerden elde edilen gelirin Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacağını öğrendim, bu da projeye ayrı bir anlam katıyor. Sergilenen eserler gerçekten inanılmaz güzellikteydi. Diyarbakır'a adeta aşık oldum." dedi.

Vatandaşlardan Sozda Polat ise Pablo Picasso'nun eserlerini Diyarbakır'da görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, festival kapsamında diğer sergi ve etkinlikleri de takip edeceğini ifade etti.

Edirne'den Diyarbakır'ı gezmeye gelen Şükriye Vatan, ailesiyle tarihi Ulu Cami'deki Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi'nde açılan "Selam Ayetleri" sergisini gezdiğini anlattı.

Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vatan, şöyle dedi:

"İyi ki geldik. Mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Festival oldukça kalabalıktı, her yerde insanlar var. Biz de böyle bir kalabalığı beklemiyorduk. Bence herkes görmeli, gezmeli, yaşamalı."