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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Tamamlandı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Tamamlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sona erdi. İçkale, Dağkapı Meydanı, Ulu Cami gibi mekânlarda konserler, sergiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Diyarbakır oldu.

İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı'nda festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festivalde İç Kale Kompleksi'nde, Geleneksel Sanatlar Derneğinin "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır", Türkiye Jokey Kulübünün "12. Resim Yarışması", Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünün "Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul" sergileri ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesindeyse "Anadolu Ajansı'nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi" son ziyaretçilerini ağırladı.

Hançepek Meydanı'nda kurulan çocuk şehrinde de güneş gözlemi, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumlarının yanı sıra sanatsal etkinlikler, geleneksel oyunlar, tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştirildi.

Dağkapı 1 ve 2 Nolu burçta yer alan "Cosmoscontact" ve tarihi Ulu Cami'de "Sonsuzluk Kapıları" adlı dijital sergi, sanatseverlerle buluştu.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Nevruz Park'taki şarkıcı Alişan konseri ve Kurşunlu Meydanındaki Ömer Karaoğlu ezgi dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

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