Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Festivalin ikinci gününde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde Medeniyetler Korosu Konser Salonu'nda, Suat Orhan yönetiminde Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın solistliği eşliğinde sahne alan "Bendire Sala" grubu dinleyicileriyle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Mumyalar" oyunu ile Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya geldi.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği oyun, çöp toplayarak yaşamını sürdüren iki kardeşin unutmakla hatırlamak arasındaki sancılı yolculuğunu sahneye taşıdı.

Adana Devlet Tiyatrosu da Latife Tekin'in aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan "Buzdan Kılıçlar" oyunuyla Kayapınar Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Taner Çelik'in oyunlaştırdığı ve Mithat Erdemli'nin yönettiği oyun, gecekondu hayatının zorluklarını ve yoksulluğun içinden filizlenen insan hikayelerini gözler önüne serdi.

"FotoMaraton Diyarbakır" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde ise festivalin en özel karelerini yakalayan fotoğraf tutkunları Orhan Asena Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Etkinlik kapsamında fotoğrafçı Mürsel Yağcıoğlu da katılımcılarla fotoğraf sanatı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan, aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çocuklar, "Gökyüzü Gözlem", "Etnospor Tırı" ve "Pony Club Tırı" etkinlik alanlarında bilimden spora uzanan aktivitelerle güzel anlar yaşadı.

Kayapınar Sahnesi Fuaye'de düzenlenen "Sihirli Şapkalar" etkinliğinde de renkli kartonlar, pullar, tüyler, kurdeleler ve çeşitli malzemelerle kendi karakterlerine özel şapkalarını tasarlayan çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirdikleri deneyimler kazandı.

Diyarbakırlı çocuklar, Orhan Asena Oda Tiyatrosu'ndaki "Hayal Dükkanı" ve Diyarbakır Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ndeki "Çorap Gonzo" tiyatro oyunlarıyla eğlenceli anlar yaşadı.