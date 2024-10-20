Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Her Gün 1500 Kişiye Çorba İkramı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında her gün 1500 katılımcıya çorba ikramında bulunuldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Vakıf tarafından bu kapsamda merkez Sur ilçesindeki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi önünde her gün 1500 katılımcıya çorba ikramı yapıldı.