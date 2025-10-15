Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Etkinlikler Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Festivalin dördüncü gününde, şarkıcı Ufuk Özel, merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Cami Meydanı'nda düzenlenen konserde, Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği Korosu ise Şef Gurbet Ok yönetiminde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Medeniyetler Korosu Konser Salonu'nda sahne aldı.

Bursa Devlet Tiyatrosu, "Vatan Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki Anadolu'yu sahneye taşıyan "Şair Şiir Şuur" oyunu ile Orhan Asena Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerle bir araya gelirken, Kayseri Devlet Tiyatrosu da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde "Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü" oyunuyla izleyiciyle yeniden buluştu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Rumi: Gerçeğin Güzel Huyu" söyleşisinde Sadık Yalsızuçanlar, Rumi'nin evrensel mesajını ve insana dair bakışını anlattı.

Fevzi Çakmak Pasajı'nda düzenlenen "Erbane Atölyesi"nde ise katılımcılar, geleneksel ezgilerle buluştu.

Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan ve aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ile birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü", misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çocuklar, "Adnan Abi ile Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde" etkinliği ve "Ege ile Gaga Çocuk Tiyatrosu" ile güzel anlar yaşadı.

Kayapınar Sahnesi Fuaye'de düzenlenen "Atık Malzemelerden Kukla Yapımı" atölyesinde de çevre bilinci kazandırılan çocuklar, Diyarbakır Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ndeki "Çorap Gonzo" tiyatro oyunuyla macera dolu bir yolculuğa çıktı.