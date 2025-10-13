Haberler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlikler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar, 'Çocuk Köyü'nde oyun parkurları ve sahne gösterileri ile eğlenceli anlar yaşadı.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle 3. gününde de devam eden festival kapsamında, çocuklar kendileri için düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Merkez Sur ilçesinde açılan "Çocuk Köyü"nde yer alan "Şişme Oyun Parkuru"nda, "Karagöz Tematik Parkı"nda, "Gökyüzü Gözlemevi"nde ve "Etno Spor Oyunları Alanı"nda etkinliklere katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Sahne gösterileri sunucusu Erdem Aksu, festivalin 3. gününde de çocukları doyasıya eğlendirdiklerini söyledi.

Aksu, "Çocuklar çok mutlu, bize geri dönüşleri çok iyi. Her gittiğimiz yerde eğleniyoruz ama finalde hüzünleniyoruz. Diyarbakır'da 9 gün çocukları eğlendirmeye çalışacağız." dedi.

Çocuğunu oyun alanına getiren anne Ahin Azlı, festival kapsamındaki etkinlikleri çok beğendiklerini söyledi.

Azlı, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Umarım devamı gelir. Çocuğum da gayet mutlu. Bütün etkinliklere katılmak istiyor." diye konuştu.

Etkinliklere katılan çocuklardan 10 yaşındaki Stera Çelik, oyun alanlarında eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

Ahsen Ayşen Yıldız da "Çocuk Köyü"nde arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını ve doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı

Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.