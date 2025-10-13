Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle 3. gününde de devam eden festival kapsamında, çocuklar kendileri için düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Merkez Sur ilçesinde açılan "Çocuk Köyü"nde yer alan "Şişme Oyun Parkuru"nda, "Karagöz Tematik Parkı"nda, "Gökyüzü Gözlemevi"nde ve "Etno Spor Oyunları Alanı"nda etkinliklere katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Sahne gösterileri sunucusu Erdem Aksu, festivalin 3. gününde de çocukları doyasıya eğlendirdiklerini söyledi.

Aksu, "Çocuklar çok mutlu, bize geri dönüşleri çok iyi. Her gittiğimiz yerde eğleniyoruz ama finalde hüzünleniyoruz. Diyarbakır'da 9 gün çocukları eğlendirmeye çalışacağız." dedi.

Çocuğunu oyun alanına getiren anne Ahin Azlı, festival kapsamındaki etkinlikleri çok beğendiklerini söyledi.

Azlı, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Umarım devamı gelir. Çocuğum da gayet mutlu. Bütün etkinliklere katılmak istiyor." diye konuştu.

Etkinliklere katılan çocuklardan 10 yaşındaki Stera Çelik, oyun alanlarında eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

Ahsen Ayşen Yıldız da "Çocuk Köyü"nde arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını ve doyasıya eğlendiklerini söyledi.