Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Devam Ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk programlarına uzanan etkinliklerle son gününde devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 17. durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya hitap eden festivalde vatandaşlar, konserler, sergiler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve çocuk programlarına katılma fırsatı buluyor.

Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan, birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü", minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar, balon katlama etkinliği ve Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

Festival kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi"ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Sergiyi gezen ziyaretçilerden Yusuf Demir, ailesiyle sergiyi gezmeye geldiklerini ve sergiyi çok beğendiklerini söyledi.

Demir, "Güzel oyuncaklar ve eserler var. Çocuklar için de güzel bir etkinlik olmuş. Kızım burayı çok beğendi. Eserlerin hepsini tek tek gezip bakıyoruz. Gayet memnunuz. Çocuklara yönelik küçük oyuncaklar, arabalar, çekçekler var. Festival, hem yöre halkı hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için farklılık oluşturuyor. İnsanlar burada geçmişi öğreniyor, geziyorlar." dedi.

Ailesiyle gelen Nafi Alim Demir de sergiyi çok beğendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Festival, bu akşam çocuk etkinlikleri, sergi ve söyleşilerin yanı sıra Nevruz Park'ta Sagopa Kajmer'in, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibinin ve Kurşunlu Camisi Meydanı'nda Halil Necipoğlu'nun vereceği konserlerin ardından sona erecek.