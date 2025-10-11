Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen açılış töreninde, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağında, tarih, kültür ve medeniyetin kadim şehri Diyarbakır'da bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Bakanlık olarak başta gençler olmak üzere toplumun her kesiminin sanata erişimini desteklemek, kültür ve sanat altyapısını güçlendirmek ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yazgı, bu vizyonun en somut yansıması olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin, bugün kültür ve sanatı şehirle, insanla, geçmişle ve gelecekle buluşturan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüştüğünü bildirdi.

Yazgı, 5 yıl önce tek bir şehirde başlayan bu yolculuğun bugün 7 bölgeye yayılan, 20 şehri kapsayan ve milyonlarca insanı bir araya getiren dünyanın en büyük kültür festivali haline geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da 4'üncü kez düzenlenen festival kapsamında 9 gün boyunca 51 noktada 344 etkinlik, konserler, sergiler, tiyatrolar, gastronomi buluşmaları, film gösterimleri ve çocuk atölyeleriyle şehir adeta bir kültür ve sanatın merkezi olacak. Festival, şehrin dört bir yanına yayılarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirirken, iç turizmi canlandırmakta, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkararak Diyarbakır'ın markalaşmasına katkı sunmaktadır."

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival programında Filistin mücadelesine saygı duruşu niteliğinde etkinlikler yer aldığını belirten Yazgı, "Ben Yıkılmayacağım" sergisi ve "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu ile sanatın vicdanını ve insanlığın ortak değerlerini Diyarbakırlılarla buluşturacakları ifade etti.

"Çocuklarımızın gurur duyacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz"

Dünyada savaşlar, krizler, göçler ve iklim felaketleri yaşanırken Türkiye'nin, bu karanlık tabloda umudun, direncin ve barışın adresi olmaya devam ettiğini vurgulayan Yazgı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla çocuklarımızın gurur duyacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne inanıyor, bu festivalleri barışa, kardeşliğe ve aydınlık yarınlara uzanan bir umut köprüsü olarak görüyoruz. Biz, nerede olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı imanımızın ve medeniyetimizin bir gereği olarak görüyoruz. Kültürün ve sanatın evrensel diliyle barışı, dayanışmayı ve umudu savunmaya, Filistin'in ve tüm mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz. Kültürün ve sanatın birleştirici gücüyle umudun, yaşamın ve aydınlığın sesi olmaya devam ediyor, Diyarbakır'dan tüm insanlığa barış ve huzur çağrısı yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki barışın sesi Diyarbakır'dan yükselirse, yankısı bütün bölgeye, bütün dünyaya umut taşır."

Önümüzdeki dönemde yalnızca turizmi değil doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini bir bütün olarak yaşatan bir Türkiye hedefiyle yollarına kararlılıkla devam edeceklerini bildiren Yazgı, bu toprakların her sesinin ve renginin ortak zenginlik olduğunu dile getirdi.

Yazgı, "Geleceğimiz ise bu zenginliğe sahip çıktıkça daha da güçlenecektir. Bu vizyonun kalbinde yer alan Diyarbakır ise binlerce yıllık mirasını koruyarak sanatla, bilgiyle ve üretimle geleceğe yön veren, turizmin ve sürdürülebilir kalkınmanın öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık Diyarbakır olaylarla, sansasyonel hadiselerle anılmıyor"

Vali Murat Zorluoğlu da Diyarbakır'ın somut ve somut olmayan kültürel değerlerini öne çıkaracak bu festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin iyileştirici, birleştirici ve umutları artıran özelliklerinden çocukların ve gençlerin yararlanacağını kaydeden Zorluoğlu, turizm anlamında iddiası olan şehirlerin daha cazip, çekici, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşan şehirler olması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'ın ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu anlatan Zorluoğlu, şunları aktardı:

"Uzun yıllar terörle ilgili sorunlar nedeniyle bu potansiyeli çok açığa çıkaramamış ama bugün çok şükür devletimizin, halkımızın da desteğiyle ortaya koyduğu büyük mücadele neticesinde artık Diyarbakır olaylarla, sansasyonel hadiselerle anılmıyor. Yatırımlarla, kültür sanat etkinlikleriyle, spordaki başarılarıyla, sanattaki başarılarıyla anılan bir şehir haline gelmeye başladı. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Diyarbakır'ı daha cazip bir şehir haline getirmeleri gerektiğini anlatan Zorluoğlu, kentin kendi sakinlerine ve ziyaretçilerine çok daha keyifli vakit geçirebilecek bir zemine kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Vali Zorluoğlu, "İşte bu tür festivaller tam da buna hizmet ediyor. 9 gün boyunca Diyarbakır tam bir festival havasında eğlenceli, çok keyifli. Sadece konserlerden ibaret değil birçok sanatsal kültürel etkinliği barındıran gerçekten çok iyi dizayn edilmiş bir festivali hep beraber yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker ise Diyarbakır'da festivalin başlamasının anlamlı bulduğunu söyledi.

"Bu hem sanatsal gücümüzü ortaya koyuyor hem de insanı daha üst ufuklara doğru taşıyor. Diyarbakır ve gastronomisini festival üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Burası zengin bir şehir. En büyük zenginlik de buradaki insanın yürek zenginliği. Bu da köklerini tarihten alıyor. Diyarbakır'da kurulmuş, onlarca medeniyetten alıyor." ifadelerini kullanan Eker, misafirleri festival boyunca Diyarbakır'a beklediklerini dile getirdi.

Daha sonra İçkale yerleşkesinde bulunan Saint George Kilisesi'nde "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir", Arkeoloji Müzesi'nde de Çınar Kaymakamlığı ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "At Nalından Umuda" sergilerinin açılışı yapıldı.

Festivale katılanlar sergileri gezdi.

Açılışa, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.