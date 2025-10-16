Haberler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 6. Gününde Devam Ediyor

Diyarbakır'da düzenlenen 17. Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri ile 6. gününe girdi. Festival çeşitli kültürel etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar sunuyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla 6'ncı gününde sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 17. durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya hitap eden festivalde vatandaşlar, konserlere, sergilere, tiyatro oyunlarına, söyleşilere ve çocuk programlarına katılma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında dün merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi Meydanı'nda müzisyen Ubeydullah Sezikli'nin tasavvuf müziği konseri yer alırken, Mehmet Emin Ay ise "Mutlu ailenin sırları" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi de ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşında besteleyip Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operasını Şahan Gürkan rejisörlüğünde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

"Çocuk Köyü" misafirlerini ağırlıyor

Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ile birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Burada "Bubble gösterisi" ile "Kaptan Pingu ve arkadaşları" adlı çocuk tiyatrosunu izleyen çocuklar eğlenceli zaman geçiriyor.

Sur'daki Kurşunlu Camisi meydanında müzisyen Aykut Kuşkaya bugün sevenleriyle buluşacak, alanda "Anadolu İrfanı ve Aile" konulu etkinlik de gerçekleştirilecek.

Festival, sergiler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve tiyatronun yanı sıra "Taş işlemeciliği" atölye çalışması, "Okulumuz orman" konseri ile bugün de devam ediyor.

Öte yandan, Nevruz Parkı'nda kurulan sahnede dün şarkıcı Ferhat Göçer hayranlarıyla buluşurken, bu akşam şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne alacak.

