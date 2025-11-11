Haberler

Diyarbakır Kulp'ta Viyadük İnşaatında Göçük: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen çökme olayında 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Vali Murat Zorluoğlu, olayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini belirtti ve sorumluların tespiti için adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı Kulp ilçesinde viyadük inşaatında çökme olayıyla ilgili iki savcının görevlendirildiğini ifade ederek, "Şu anda iki savcımız doğrudan bu olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bütün boyutlarıyla ele alınacak ve sorumluların tespitiyle birlikte gerekli cezai müeyyideler de uygulanacak. İdare boyutuyla da biz valilik olarak ilgileniyoruz" dedi.

Diyarbakır-Muş karayolunda Kulp ilçesinde yapımı devam eden viyadük inşaatında meydana gelen göçükte ölü sayısı 4'e yükseldi. İşçilerden Şeyhmus Anuştekin, Salih Lale, Tahsin Dere'nin yaşamını yitirdiği göçükte ağır yaralanan Mehmet Şirin Yalçıner ise hava ambulansıyla sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürüldü. Yalçıner, tedavi gördüğü acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı işçi Cüneyt Narin'in tedavi gördüğü Kulp Devlet Hastanesi'ne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile birlikte gelen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, göçükle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Olayın saat 12.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan Vali Zorluoğlu, viyadüğün Silvan Barajı Deplaseleri kapsamında yapıldığını aktardı. Viyadük ayaklarının betonu döküldüğü sırada göçük meydana geldiğini söyleyen Vali Zorluoğlu, "Maalesef üzücü bir kaza meydana geldi ve o kaza neticesinde beş işçimiz orada yüksekten düşmek suretiyle yaralandılar. Tabii süratle oraya gerek 112 üzerinden gerek diğer yollarla haber alır almaz. Tüm birimlerimiz başta Jandarma, AFAD, itfaiye gibi birimlerimiz olmak üzere gereken müdahale yapıldı. Orada yaralılar süratle hastanelere sevk edildi. Maalesef şu ana kadar üç tane çalışanımız hayatını kaybetti. İki yaralımız ki bir tanesi hava ambulansıyla olmak üzere buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bunlardan bir tanesinin durumu ağır, diğeri de tıbben sıkıntılı olmakla birlikte biri biraz daha ağır bir vaka. Bunları da hastanede yakından takip ediyoruz. Tabii üç tane çalışanımızın, kardeşimizin vefatından büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmeliyim. Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza inşallah yüce Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sorumluların tespitiyle birlikte gerekli cezai müeyyideler de uygulanacak'

Olayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini anlatan Vali Zorluoğlu, "Sayın başsavcımızla birlikte bölgedeydik. Yerinde inceledik ve başsavcılığımız savcılığı aracılığıyla zaten gereken adli soruşturmayı kapsamlı bir şekilde başlattı. Şu anda iki savcımız doğrudan bu olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bütün boyutlarıyla ele alınacak ve sorumluların tespitiyle birlikte gerekli cezai müeyyideler de uygulanacak. İdare boyutuyla da biz valilik olarak ilgileniyoruz. Şimdilik sizlere diyebileceklerim bu kadar. Tekrar vefat eden kardeşlerimize Allah'tan sabır diliyoruz. Vatandaşlarımızın, Diyarbakırlı hemşerilerimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Açıklamasının ardından Vali Zorluoğlu ve Başsavcı Çelenk, hastane önünde bekleyen vatandaşlarla bir araya gelerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel
