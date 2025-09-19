Haberler

Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri Düzenlendi

Diyarbakır'da yapılan '15. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri' kapsamındaki programda Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bölgenin karpuz yetiştiriciliğine ve Diyarbakır kültüründeki yerine vurgu yaptı. Ayrıca etkinlikte karpuz ağırlık yarışmaları yapıldı.

Diyarbakır'da "15. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa katılan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Türkiye'nin birçok ilinde karpuzun yetiştiğini ancak en güzel karpuzun ise Diyarbakır'da olduğunu söyledi.

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen karpuzun hasadına başlandığını belirten Gölbaşı, "Bu bereketli topraklar, zengin sular, hünerli eller ve kadim bilgi ile bu güzel meyveyi yetiştiriyor. Hayırlı, bol, bereketli bir dönem olur inşallah." diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da karpuzun tarımsal bir ürünün yanında Diyarbakır kültürünün de bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tanrıkulu, büyük çabayla, emek verilerek büyütülen ve gayret sarf eden üreticilere teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle geçmiş yıllara oranla karpuzun kilogramında düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2011'den bu yana her yıl etkinlik düzenlendiğinin altını çizen Alan, "İnşallah bundan sonra da devam edecektir. Diyarbakır karpuzu, lezzeti, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile sadece ülkemize değil, aynı zamanda dünyada da hak ettiği yere gelebilmelidir." dedi.

Etkinlikte, çocuklar arası karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı.

Karpuz ağırlık yarışmasında 39 kilo 300 gramlık ürünle çiftçi Veysi Sungur birinci, 38 kilo 700 gramla Adil Aydın Erimli ikinci, 37 kilo 200 gramla Ali Kaya Erimli üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
500
