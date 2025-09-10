Haberler

Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Diyarbakır'da düzenlenecek 15'inci Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'nde yarışacak 76 dev karpuz soğuk hava deposunda korunuyor. Kuraklık nedeniyle katılım için gereken kilo sınırı 20 kiloya düşürüldü.

DİYARBAKIR'da düzenlenecek 15'inci Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği için üreticilerin yarışmaya katılacakları 76 dev karpuz, soğuk hava deposunda 4 derecede muhafaza ediliyor. Yarışmaya katılım için belirlenen 25 kilo olan alt sınır, kuraklık nedeniyle 20 kiloya düşürüldü.

Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinden büyüklüğüyle ünlü karpuzun hasadı yapıldı. Üreticiler, bu ay içerisinde yapılacak 15'inci Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'nde yarışacak karpuzlarını Diyarbakır Süt Üreticileri Birliği'nin soğuk hava deposuna bıraktı. Bir kişinin taşımakta zorlandığı Diyarbakır karpuzunda geçen yıl yarışmaya katılım için belirlenen 25 kiloluk alt sınır, bu yıl kuraklık nedeniyle 20 kiloya indirildi. Etkinliğe sayılı günler kala depoya bırakılan karpuz sayısı 76'ya ulaştı. Üzerinde üreticilerin isimleri yazılı olan karpuzlar, 4 derecede korunuyor. Depoda yaşanacak olası kilo kaybına karşı da jüri tarafından tartılan karpuzların üzerine kiloları yazılarak, etiket yapıştırıldı. Etkinlikte, depoda yapılan bu tartımlar geçerli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
