Diyarbakır'da tarihi mekanlar da beyaza büründü

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi ve doğal alanlarını beyaza bürüdü. Sur ilçesindeki UNESCO mirası yapılar karla kaplanarak görsel bir şölen sundu.

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sur ilçesindeki tarihi ve doğal alanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, beyaza bürünen kentte Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile Mardinkapı, Melikahmet Caddesi, Anzele Parkı, Balıkçılarbaşı ve Hazreti Süleyman yerleşkesi karla kaplandı. Karla kaplanan tarihi mekanlar, güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde bu bölgelere fotoğraf makinesi ve kameralarıyla gelenler de kar manzaralarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
