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Diyarbakır Karayolunda Minibüs Kazası: 13 Yaralı

Diyarbakır Karayolunda Minibüs Kazası: 13 Yaralı
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Bingöl-Diyarbakır karayolunda bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Diyarbakır karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 12 AAL 516 plakalı yolcu minibüsü, Genç ilçesi Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl ve Genç Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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