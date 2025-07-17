Diyarbakır kara yolunda feci kaza: Bir ölü, iki yaralı

Diyarbakır kara yolunda feci kaza: Bir ölü, iki yaralı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞANLIURFA- Diyarbakır kara yolunda traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koçyiğit (42) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Koçyiğit yönetimindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) idaresindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Koçyiğit ile Karakaya ve traktördeki M.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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