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DİYARBAKIR-KAMYONET ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

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DİYARBAKIR'da, kamyonetin arkasında asılan kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da, kamyonetin arkasında asılan kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi Kooperatif mevkisinde bir kişi, plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonetin arkasına asılıp yolculuk etti. O anlar, trafikteki başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aralık Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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