Diyarbakır Kamu Hastanelerinde Hijyen İçin QR Kod Sistemi Başlatıldı

Diyarbakır'daki kamu hastanelerinde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla "QR Kod Temizlik Bildirim Sistemi" hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde başlayan "QR Kod Temizlik Bildirim Sistemi"nin artık şehrin tüm kamu hastanelerinde kullanılacağı bildirildi.

Bu yenilik sayesinde vatandaşların karşılaştıkları temizlik sorunlarının anında yetkililere bildirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistem oldukça basit bir işleyişe sahip. Vatandaşlar, hastane içindeki lavabolara yerleştirilen QR kodlarını cep telefonlarıyla okutarak, karşılaştıkları temizlik eksikliklerini anında bildirebiliyor. Yapılan bildirimler direkt olarak ilgili birime iletiliyor ve temizlik ekipleri hızla harekete geçiyor. Uygulama ile hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması, temizlik süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanması, sağlık tesislerinde daha güvenli ve hijyenik bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak dijitalleşme adımlarını yakından takip ediyor ve vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet sunmak için yenilikçi uygulamaları sağlık tesislerimizde hayata geçiriyoruz."