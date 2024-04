Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan Kahraman Pilotlar

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde "Çelik Kanatlar" olarak adlandırılan helikopterlerin kahraman pilotları, bölgede güvenliğin tesisinde etkin görev alıyor.

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birliklere havacılık desteği sağlamak için Türkiye'nin ilk havacılık birliği olarak 1968 yılında Diyarbakır'da kuruldu.

Hava Grup Komutanlığı olarak 1990 yılında yeniden teşkilatlandırılan birlikte görev yapan pilotlar, Sikorsky S-70, T-129 Atak, Mil Mi-17 helikopterlerle 7 gün 24 saat her mevsim ve arazi koşulunda faaliyet yürütüyor.

Zorlu coğrafyada terör örgütüne yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görevler üstlenen pilotlar aynı zamanda ülkede meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerde ve her türlü olumsuz koşulda da çalışmalara katkı sunuyor.

Güne uçuş öncesi brifing ile başlıyorlar

Güne meteoroloji, görev bölgeleri, acil durumlarda hareket tarzları gibi birçok konuda uçuş öncesi brifing ile başlayan pilotlar, gelen görevler için hızla harekete geçiyor.

Çelik kanatların bakımı ise hangarlarda teknik ekip tarafından aralıksız takip ediliyor.

Pilotlar ayrıca Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Mehmetçik ile Bir Gün Projesi" kapsamında geleceğin pilot adaylarına çelik kanatları tanıtıp, meslek hakkında bilgi veriyor.

"Yıllık ortalama 20 bin saat uçuş"

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığında yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Jandarma pilot yüzbaşı, uçuş öncesi gerçekleştirilen brifingin ardından üç boyutlu harita ve dijital veriler üzerinden değerlendirme yaptıklarını dile getirdi.

Teknik personelin uçuş öncesi helikopterleri bakımını yaparak, uçuşa hazır hale getirdiğini ifade eden pilot yüzbaşı, her çelik kanatın uçuş yapacak pilotlar ve teknik ekip tarafından son kez kontrole tabi tutulduğunu aktardı.

Yüzbaşı, şunları kaydetti:

"Helikopterleri son kontrollerimizi de yaparak uçuşa çekiyoruz ve bize verilen görevleri icra ediyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmek için eğitim uçuşları yapıp, yer dersleri icra ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'İstikbal göklerdedir, göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar.' sözü ile havacılığın ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. Pilotlar, gökyüzünde ulusun bayrağını taşıyan ve vatanin güvenliğini sağlayan kahramanlardır. Görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirirken büyük riskler alırlar. Jandarma Havacılık Komutanlığının bir pilotu olmak ise bu konuyu bir üst seviyeye taşır. Uçuşlarımızı emniyetle icra ederken silah arkadaşlarımızın canları da bize emanet. Yeri geliyor çatışmanın ortasına iniyoruz, yeri geliyor en sarp arazilere iniyoruz, yeri geliyor zifiri karanlıkta silah arkadaşlarımızı araziden tahliye ediyoruz. Terörle mücadele hususunda Jandarma Havacılık Komutanlığına büyük iş düşmektedir. Bugüne kadar özellikle ana misyon olarak terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması maksatlı uçuşlar olmuştur. Son yıllarda uçuş saatimiz oldukça artmıştır. Yıllık ortalama 20 bin gibi oldukça yüksek bir uçuş saatine sahibiz. Önümüzdeki yıllarda bu uçuşların daha da artacağını öngörüyoruz."

2017'de envantere katılan T-129 Atak taarruz helikopterlerin, Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadele harekat kapsamında ihtiyaç duyulan "yakın hava ateş desteği", "silahlı keşif", "hava hücum harekatına himaye", "arama kurtarma helikopterlerine himaye" gibi görevleri gündüz ve gece şartlarında yerine getirerek hava desteği sağladığını belirten yüzbaşı pilot, Sikorsky S-70 helikopterlerle de gece ve gündüz şartlarında her türlü zorlu koşulda inilemez denilen yerlere iniş yaparak personel ve malzeme nakli ile terörle mücadele harekatını gerçekleştirmekte olduklarını bildirdi.

Yüzbaşı pilot, terörle mücadelenin yanı sıra ülkede meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerde de hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalarda çok önemli görevler üstlendiklerini kaydederek, "Pilotlar olarak ne zaman, nerede, hangi hava şartlarda ve hangi görevi icra edeceğimiz belli değil. Bundan dolayı her an her türlü göreve en kısa zamanda reaksiyon gösterecek şekilde hazır bulunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.