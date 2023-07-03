Diyarbakır'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tescilli ciğerden 20 ton tüketilerek geçmiş yılların rekoru kırıldı. Yerli ve yabancı turistlerin en fazla tercih ettiği Diyarbakır ciğeri, kent için büyük bir rekordur.

Diyarbakır'ın tescilli ciğeri bayramda 20 ton tüketilerek rekor tazeledi

Coğrafi işaret tescilli Diyarbakır ciğerinde rekor kırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da günün her öğününde tercih edilen tescilli ciğer, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 20 ton tüketilerek, geçmiş yılların rekor seviyesini kırdı.

Diyarbakır'ın önde gelen lezzetleri ve coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan ciğer, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin en fazla tercih edilen yemek çeşitlerinden oldu. Diyarbakırlıların özellikle sabah kahvaltısında tercih ettiği ciğer kebabı, Kurban Bayramı tatilinde 20 ton tüketilerek geçmiş yılların rekorunu kırdı.

Yaklaşık 22 yıldır kentte esnaf olan Murat Erdin, Diyarbakır ciğerinin geçen sene Kurban Bayramı'nda 12 ton tüketildiğini belirterek, bu sene rakamın 20 tona çıkarak rekorun kırıldığını ifade etti.

"Diyarbakır için 22 ton rekordur"

Yerli ve yabancı turistlerin damak tadına hitap eden Diyarbakır ciğerine talebin her zaman fazla olduğunu dile getiren Erdin, "Yaklaşık 22 yıldır lokantacılık yapıyorum. Diyarbakır'da bu sene geçen Kurban Bayramı'na nazaran 8 ton ciğer tüketimi arttı. Geçen sene 12 ton tüketilen ciğer bu sene Kurban Bayramı'nda 20 tona yükseldi. Diyarbakır ciğerimize her zaman olduğu gibi talep çok fazla var. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olsun yerli halkımız olsun, bayramda ciğere talepleri çok fazlaydı. 20 ton az bir rakam değil, Diyarbakır için bu rakam rekordur. Ciğer Diyarbakır'ındır. Biz bunu tescillendirdik" dedi.

"Kentteki tüm ciğercilerde bir kalabalık söz konusuydu"

Öte yandan Diyarbakır'a 9 günlük tatilde turist akınının olduğunu kendi işletmelerinde gördüğünü değerlendiren Erdin, "Bayramda maşallah yoğunluğumuz hayli fazlaydı. Sadece biz değil, kentteki tüm ciğercilerde bir kalabalık söz konusuydu. Zaten 9 günlük tatilde Diyarbakır'a turist akımı vardı. Ciddi anlamda kalabalık olunca tescilli ürünümüz ciğere de talep çoktu. Kentimize gelen turistlerden bir müşterimiz hiç ciğeri sevmezken, kendisine ciğeri sevdirttim. Müşterimiz ikram ettiğimi ciğeri yedikten sonra tekrar istedi. Ciğerciler bu bayram yoğun bir şekilde çalıştı. Diğer yemeklerimiz de bayağı satıldı. Ama Diyarbakır ciğeri daha fazla satıldı" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlere rağmen kentte insan sirkülasyonunun artmasıyla kendi işlerinin de olumlu ilerlediğini söyleyen Erdin, şunları kaydetti:

"Binlerce şükürler olsun ki Diyarbakır'ımız depremden fazla etkilenmedi. Yine de bir yanımız buruk tabi ki. Ama insanlar çok şükür dışardan yine de kentimize geliyor. Gelmeleri de lazım. Kesinlikle Diyarbakır'a gelip görmeyen, bu lezzeti tatmayan kalmamalıdır. Kentimiz görülmeye gezilmeye ve meşhur ciğerini yemeye değer."