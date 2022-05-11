Diyarbakır'ın tarihi mekanları ünlü mankenlerin yer aldığı defileye ev sahipliği yaptı

Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarının tanıtılması amacıyla ünlü mankenlerin katılımıyla dijital platform defilesi gerçekleştirildi.

Dosso Dossi Fashion Show 2021-22 Sonbahar-Kış Kreasyonu için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Ongözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu'nda defile ve çekim yapıldı.

Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı'nın da olduğu 25 manken, koreograf Yasin Soy eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde görev aldı.

Çekimlerin finalinde mankenler ellerindeki beyaz güvercini uçurdu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenen defilede gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya'da yaptıkları başarılı çalışmalara bir yenisini eklemek için Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Ülkenin en güzel köşelerinden biri olan Diyarbakır'ın tarihi ve turistik güzelliklerini moda aracılığıyla dünyaya göstermeyi planladıklarını kaydeden Eraslan, yaptıkları çalışmanın şehrin tanıtımına ve ticari kalkınmasına destek olacağına inandıklarını belirtti.

Defile çekimlerinin yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterileceğini dile getiren Eraslan, şöyle konuştu:

"Sadece bir moda etkinliği değiliz, aynı zamanda ülkemizi dünyaya tanıtan organizasyonuz. Diyarbakır'ın güzelliklerini ve tarihi özelliklerini gösteren bir sunum niteliğinde çekim yapıyoruz. Bunun bir sosyal sorumluluk olarak adlandırıyoruz. Çünkü firmamız milyonlarca insana ulaşabilen büyülü bir gücü kullanıyor. Modanın gücünü kullanıyor ve biz bunu bir misyon olarak görüyoruz. Moda kültürel sanatsal etkinliktir. Diyarbakır görülmeye değer bir yer. Doğubayazıtlıyım. Önceki defilemizi orada gerçekleştirdik. İlgi duyulan bir defile olmuştu. O defilenin ardından yine memleketim diye adlandırabileceğim Diyarbakır'da da aynı etkiyi yaratmak istiyorum. Valimiz Münir Karaloğlu'na ev sahiplikleri için teşekkürlerimi sunuyorum."

Manken Demet Şener ise Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte ilk defa geldiğini ve mutlu olduğunu anlatan Şener, "Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu projenin nerelere gittiğini ve ne şekilde ülkemizi tanıttığını da çok iyi bildiğim için bu beni daha da mutlu ediyor. O yüzden ne kadar insana ulaşırsak ülkemizin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz." dedi.

Manken Tülin Şahin de birkaç kez Diyarbakır'a geldiğini ve her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştığını anlattı.

Şahin, "Çok teşekkür ediyorum herkese. Etkinlikle modanın, turizmin ve Türkiye'nin güzelliğini ve gücünü hepsini bir araya koyup bütün dünyaya sunuyorlar. Burada olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.