Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Anız Yangını

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Dİyarbakır), -DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Silvan ilçesi kırsal Umur Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bazı ekili arazilere de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.