Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Duru Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Duru Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Özcan ARGİN/ LİCE (Diyarbakır),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel