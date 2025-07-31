Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 20 hektar ziraat ve 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Lice ilçesi Serin Mahallesi kırsalında, 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbarla bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hani Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 pikapla birlikte 20 kişilik personel müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yapılan ilk tespitlerde 20 hektar ziraat ve 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR