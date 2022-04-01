Diyarbakır'ın Kapadokya'sında rafting yarışması

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesindeki Kapadokya'ya benzerliğiyle bilinen Gelincik Dağı eteklerinden geçen Sinek Çayı'nda rafting yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini veren Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Gelincik Dağı zirvesinde, peri bacalarının gölgesinde çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Dedik ki burası Kapadokya değil ama 'Diyardokya' olsun. Diyarbakır'ın gölgede kalmış güzelliklerini paylaşmak için gayret sarf ettik" dedi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentin şimdiye kadar pek bilinmeyen doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve turizme kazandırmak için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Sönmüş volkanik dağ Karacadağ'daki lav yolu, Lice'deki Birkleyn mağaraları ile Çermik'teki Şeyhandede şelalelerinin ardından yine Çermik ilçesindeki Kapadokya'ya benzerliğiyle bilinen Gelincik Dağı eteklerinden geçen Sinek Çayı'nda rafting yarışması düzenlendi. Muğla, Artvin, Van, Şırnak, Bingöl ve Tunceli gibi kentlerden gelen sporcuların katıldığı yarışmayı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile eski milletvekilleri Kutbettin Arzu ve Abdurrahman Kurt da izledi. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, yarışmanın startını verdikten sonra Gelincik Dağı parkurlarında yaklaşık 6 kilometre yürüdü.

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verirken, doğaya da 260 keklik salındı.