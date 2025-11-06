Diyarbakır'ın İhracatı Yüzde 17,5 Arttı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'dan İhracat, yılın on aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak, 235,3 milyon dolara ulaştı. Suriye'ye yapılan ihracatta da geçen yıla kıyasla yüzde 97 artış kaydedildi.

Diyarbakır'ın ihracat rakamları açıklandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, ihracatta ilk sırayı 120 milyon doları aşan hacmiyle Irak'ın aldığını söyledi.

Irak'a yapılan ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir büyüme sergilediğini dile getiren Yıldız, Irak'ı, 11,4 milyon dolarla Suriye'nin takip ettiğini, kentten bu ülkeye ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 97 arttığını kaydetti.

Diyarbakır'ın ihracatında 7,4 milyon dolar ile Azerbaycan'ın üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Türk, "Bu pazarda da yüzde 123 gibi oldukça yüksek bir büyüme gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla yüzde 4 büyüme ve 6,6 milyon dolar ile Gürcistan ve yüzde 49 büyümeyle 6,2 milyon dolar ile Almanya bulunmaktadır. Bu veriler, komşu coğrafyamızın yanı sıra Avrupa pazarındaki başarımızı da göstermektedir" diye konuştu.

Sektörel bazda 39,9 milyon dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün başı çektiğini aktaran Türk, şöyle konuştu:

"Bu sektör, 2024'e göre yüzde 29'luk kayda değer bir artışa imza atmıştır. Onu, 37,3 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörü takip etmekte olup, bu alandaki ihracatımız da yüzde 2,3 büyümüştür. 30,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz de ihracatımızdaki sağlam yerini korumaktadır."

Irak'a ihracatta çarpıcı büyüme

Diyarbakır'dan Irak'a ihracatın geçen yılın on ayında 103,4 milyon dolar olduğuna işaret eden Türk, bu yılın aynı döneminde bu ülkeye ihracatın 120 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Türk, "Bu, 16 milyon dolarlık mutlak artış ve yüzde 16'lık bir büyüme anlamına gelmektedir. Irak, toplam ihracatımız içindeki yüzde 51'lik payı ile Diyarbakır ticaretinin tartışmasız lokomotif pazarı olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Sektörel bazda bazı dalgalanmalar da dikkat çekmektedir"

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son dönem dinamiklerine de değinen Türk, şunları kaydetti:

"Sektörel bazda bazı dalgalanmalar da dikkat çekmektedir. Özellikle tekstil ve hammaddeleri sektörü, 2025 yılı başlarında umut verici bir performans sergilemiş, ilk üç aylık dönemde bir önceki yıla göre önemli bir artış eğilimine girmiştir. Ancak, yılın ilerleyen aylarında bu ivme korunamamış ve özellikle son aylarda sektör ihracatında aylık bazda bir yavaşlama gözlemlenmiştir. Benzer bir durum, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için de geçerlidir. Bu sektör, yılın başında güçlü bir çıkış yakalasa da son dönemdeki aylık ihracat verileri, eylül ayı itibarıyla bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 40 civarında bir daralma olduğunu göstermektedir. Bu durum, küresel talep dalgalanmaları ve sezonluk etkilerle ilişkili olabilmekle birlikte, sektörlerimizin rekabet gücünü sürdürmesi adına yeni stratejilere olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır."