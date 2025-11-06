Haberler

Diyarbakır'ın İhracatı Yüzde 17,5 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'dan yapılan ihracat, yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak 235,3 milyon dolara ulaştı. Irak, 120 milyon dolarla en yüksek ihracat yapılan ülke konumunda, Suriye'ye ihracat ise yüzde 97 artış gösterdi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'dan İhracat, yılın on aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak, 235,3 milyon dolara ulaştı. Suriye'ye yapılan ihracatta da geçen yıla kıyasla yüzde 97 artış kaydedildi.

Diyarbakır'ın ihracat rakamları açıklandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, ihracatta ilk sırayı 120 milyon doları aşan hacmiyle Irak'ın aldığını söyledi.

Irak'a yapılan ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir büyüme sergilediğini dile getiren Yıldız, Irak'ı, 11,4 milyon dolarla Suriye'nin takip ettiğini, kentten bu ülkeye ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 97 arttığını kaydetti.

Diyarbakır'ın ihracatında 7,4 milyon dolar ile Azerbaycan'ın üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Türk, "Bu pazarda da yüzde 123 gibi oldukça yüksek bir büyüme gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla yüzde 4 büyüme ve 6,6 milyon dolar ile Gürcistan ve yüzde 49 büyümeyle 6,2 milyon dolar ile Almanya bulunmaktadır. Bu veriler, komşu coğrafyamızın yanı sıra Avrupa pazarındaki başarımızı da göstermektedir" diye konuştu.

Sektörel bazda 39,9 milyon dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün başı çektiğini aktaran Türk, şöyle konuştu:

"Bu sektör, 2024'e göre yüzde 29'luk kayda değer bir artışa imza atmıştır.  Onu, 37,3 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörü takip etmekte olup, bu alandaki ihracatımız da yüzde 2,3 büyümüştür. 30,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz de ihracatımızdaki sağlam yerini korumaktadır."

Irak'a ihracatta çarpıcı büyüme

Diyarbakır'dan Irak'a ihracatın geçen yılın on ayında 103,4 milyon dolar olduğuna işaret eden Türk, bu yılın aynı döneminde bu ülkeye ihracatın 120 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Türk, "Bu, 16 milyon dolarlık mutlak artış ve yüzde 16'lık bir büyüme anlamına gelmektedir. Irak, toplam ihracatımız içindeki yüzde 51'lik payı ile Diyarbakır ticaretinin tartışmasız lokomotif pazarı olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Sektörel bazda bazı dalgalanmalar da dikkat çekmektedir"

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son dönem dinamiklerine de değinen Türk, şunları kaydetti:

"Sektörel bazda bazı dalgalanmalar da dikkat çekmektedir. Özellikle tekstil ve hammaddeleri sektörü, 2025 yılı başlarında umut verici bir performans sergilemiş, ilk üç aylık dönemde bir önceki yıla göre önemli bir artış eğilimine girmiştir. Ancak, yılın ilerleyen aylarında bu ivme korunamamış ve özellikle son aylarda sektör ihracatında aylık bazda bir yavaşlama gözlemlenmiştir. Benzer bir durum, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için de geçerlidir. Bu sektör, yılın başında güçlü bir çıkış yakalasa da son dönemdeki aylık ihracat verileri, eylül ayı itibarıyla bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 40 civarında bir daralma olduğunu göstermektedir. Bu durum, küresel talep dalgalanmaları ve sezonluk etkilerle ilişkili olabilmekle birlikte, sektörlerimizin rekabet gücünü sürdürmesi adına yeni stratejilere olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.