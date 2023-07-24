Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinin kırsalında vücut bütünlüğü bozulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 84 yaşındaki F.D'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında parçalanmış erkek cesedi bulundu.
İlçenin kırsal Dadaş Mahallesi'nde vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler cesedin yakınlarda evi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki F.D'ye ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel