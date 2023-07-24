Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinin kırsalında vücut bütünlüğü bozulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 84 yaşındaki F.D'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.