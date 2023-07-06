Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verilerine göre, Diyarbakır'da haziran ayında meydana gelen 570 trafik kazasında 535 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Haziran ayı kaza bilançosu korkuttu: 570 kazada 5 kişi öldü

DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verilerine göre, Diyarbakır'da haziran ayında meydana gelen 570 trafik kazasında 535 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Diyarbakır'da haziran ayı içerisinde 289'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 570 trafik kazası meydana geldi.

Açıklanan istatistiklere göre meydana gelen kazalarda, 5 kişi hayatını kaybetti, 535 kişi yaralandı.