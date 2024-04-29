Diyarbakır'ın Hani ve Dicle İlçelerinde Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırmalarına ilişkin inşa çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hani ve Dicle ilçelerine kazandırılacak toplamda 95 yataklı devlet hastanelerinin yeni hizmet binaları için çalışmalar sürüyor.

Hani'de hizmet verecek 35 yataklı devlet hastanesinin yeni hizmet binasının inşası devam ediyor. Dicle'de ise 60 yataklı yeni devlet hastanesi binasının yapımına başlandı.

İlçeler bu yatırımla modern sağlık kurumlarına kavuşacak.

İnşası tamamlanarak hizmete açılacak hastanelerde nitelikli hasta odaları, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri bulunacak.