Diyarbakır'ın Hani ilçesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım mahallesinde hayvan otlatan 2 kardeş, buldukları cismin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında, hayvan otlatırken buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Hani'nin kırsal Kırım mahallesine bağlı Ovalı mezrasında hayvan otlatan Ö.K. (18) ve kardeşi H.K'nin (16), dere kenarında bulduğu cisim patladı.
Patlamada, Ö.K. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan H.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşlerin, hayvancılık yapan aileleriyle birlikte Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünden, Hani ilçesine geldikleri öğrenildi.