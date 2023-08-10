Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 15.25'te gerçekleştiği ve 16.81 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4.2 büyüklüğündeki depremin 16.81 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel