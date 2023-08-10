Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 15.25'te gerçekleştiği ve 16.81 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.