Diyarbakır'ın Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi yarın Hani ilçesinde defnedilecek.
Diyarbakır'ın Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaya, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'ndaki evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, evli ve 3 çocuk babası Kaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaya'nın cenazesi, sağlık ekiplerince otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek Kaya'nın yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaya'nın cenazesinin, yarın Hani ilçesinin kırsal Gürbüz Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.