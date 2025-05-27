Diyarbakır'ın Fethinin 1386. Yıl Dönümü Kutlandı

Diyarbakır'ın Fethinin 1386. Yıl Dönümü Kutlandı
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Diyarbakır'ın İslam ordularınca fethedilmesinin 1386. yıl dönümü nedeniyle tarihi Hz. Süleyman Camisi'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile gerçekleştirilen etkinliğe kamu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ın İslam ordularınca fethedilmesinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi'nde düzenlenen programda, Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Celal Büyük tarafından okunan duada, birlik, beraberlik ve huzur temennisinde bulunuldu.

Daha sonra, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince programa katılanlara çorba ikram edildi.

Programa, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ın fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de de mevlit programı düzenlendi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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