Diyarbakır'ın fethinin 1384'üncü yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır'ın fethinin 1384. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Diyarbakır'ın fethinin 1384. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fetih haftası etkinlikleri kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

Mevlit okunan ve ilahi seslendirilen programda, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır'ın fethini vatandaşlara anlattı, kentin İslam tarihindeki önemine dikkati çekti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ise vatandaşlara lokum ikram etti.

Programa, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum temsilcileri de katıldı.

"Fetih Haftası" programı kapsamında 27 Mayıs saat 04.00'te Fetih Cami'den Hz. Süleyman Cami'sine yürüyüş yapılacak ve ardından İçkale'deki sahabe kabirleri yanında dualar edilecek.