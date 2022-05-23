Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383'üncü yıl dönümünde 'Fetih Duvarı' sergisi açıldı

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383'üncü yıl dönümünü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında "Fetih Duvarı" adlı serginin açılışı yapıldı.

Cemil Paşa Konağı avlusundaki duvarda, kentin tarihi ve kültürel mekanları ile fethin resmedildiği seramik ve çini tabloların beğeniye sunulduğu serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın 12 bin yıllık geçmişinde birçok medeniyetin kaynaşmasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Diyarbakır'ın İslam tarihindeki önemine değinen Su, "İslam ordu Su Diyarbakır'ı fethediyor ve buradan da tüm Anadolu'nun kapıları açılıyor. Bu bakımdan Diyarbakır'ın fethi çok önemli. Fetihle Diyarbakır, bir kültür, sanat, hoşgörü, birlik, bereket şehri olmuş, olmaya da devam ediyor." dedi.

Fetih Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenleneceğini dile getiren Su, bu sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Su ve beraberindekiler, serginin açılış kurdelesini kesti, sergiyi gezdi.